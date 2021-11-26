شؤون فلسطينية

70 رجل أعمال مغربي يزورون إسرائيل الشهر المقبل

70 رجل أعمال مغربي يزورون إسرائيل الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد العام لمقولات المغرب، أنه سينظم بعثة اقتصادية إلى إسرائيل مكونة من 70 رجل أعمال يترأسها رئيس الاتحاد شكيب العلج، وتشمل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الممتدة بين 12 و15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبحسب قناة (i24) الإسرائيلية، فإنه تأتي زيارة البعثة المغربية على هامش إطلاق الخطوط الملكية المغربية لخط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب، وتمثل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك على غرار السياحة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم، والصحة والطاقات المتجددة وكذا التمويل، والتأمين، فضلًا عن التوزيع واسع النطاق والنسيج.

وقال شكيب العلج: إنه "بالنظر إلى أوجه التشابه والتكامل بين الاقتصاد المغربي والإسرائيلي، هناك فرص عديدة متاحة أمام فاعلينا الاقتصاديين في مختلف القطاعات وفي أسواق جديدة. ونطمح من خلال هذه البعثة إلى بناء شراكات تجارية مربحة للجانبين مع نظرائنا الإسرائيليين، من شأنها أن تساهم في نمو مقاولاتنا الوطنية"، وفق تعبيره.

وأشارت القناة إلى أن برنامج البعثة يتضمن منتدى اقتصاديا إسرائيليا - مغربيا، من المقرر عقده يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر القادم بشراكة مع هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO) بحضور المقاولات الإسرائيلية، فضلا عن اجتماعات بين المقاولات رابح - رابح، وكذلك زيارات لمواقع صناعية وزراعية.

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