"إسرائيل" تعلن تشخيص إصابة بالمتحورة الإفريقية الجديدة "بوتسوانا"

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة بالمتحورة الجنوب أفريقية الجديدة لفيروس كورونا "بوتسوانا"، لدى شخص عاد من ملاوي. واضافت الوزارة أن توجد شبهات حيال إصابة شخصين آخرين عادا إلى البلاد وينتظران نتائج فحوصات ويتواجدان في حجر صحي.وقالت الوزارة، إن الثلاثة تلقوا تطعيمات ضد كورونا، لكن يجري التحقق من تفاصيل تطعيمهم. كما يجري التحقق من احتمال مخالطتهم مع أشخاص آخرين.وبدوره، بين عالم الفيروسات، توليو دي أوليفيرا، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، أنه "للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا".ويعبر الباحثون عن قلق كبير حيال هذه المتحورة، خاصة بسبب عدد طفراتها المرتفع، الأمر الذي من شأنه أن يزيد قدرته على انتشار العدوى وأن يشكل خطرا غير مألوف على جهاز المناعة.