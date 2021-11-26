شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم منير عرفة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واقتحمت منزل المواطن عبد الله الهريمي في شارع الصف بالمدينة، كما اقتحمت منزلي المواطنين عيسى فوزي زعول، وحسن علي عبد الله حمامرة، من قرية حوسان غربا.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، أسيرين محررين من بلدة كفر اللبد شرق المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحررين حاتم حافظ فقها ونجله قسام، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

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