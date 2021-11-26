شؤون فلسطينية

الاستخبارات العسكرية: الأجهزة الأمنية قبضت على الفارين من سجن جنيد

الاستخبارات العسكرية: الأجهزة الأمنية قبضت على الفارين من سجن جنيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، إن الأجهزة الأمنية تمكنت فجر اليوم الجمعة من إلقاء القبض على موقوفين اثنين تمكنا من الفرار من سجن جنيد العسكري بمدينة نابلس قبل عدة أيام، وذلك في أحد أحياء مدينة جنين.

وأوضح مصلح، أن الأجهزة تمكنت من القبض على الموقوفين بعد جهد استخباراتي حثيث وعملية معقدة، لافتا الى أنهما قيد الاعتقال والاستجواب لمعرفة كيفية الهروب.

يذكر أن ثلاثة موقوفين تمكنوا من الفرار من سجن جنيد العسكري الأحد الماضي، حيث جرى اعتقال أحدهم في نفس اليوم، قبل أن يتم اعتقال الاثنين الآخرين فجرًا.

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