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الرئيس اليمني يعين أول سفير لدى قطر منذ الأزمة الخليجية

الرئيس اليمني يعين أول سفير لدى قطر منذ الأزمة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارا رئاسيا بتعيين راجح بادي، سفيرا لبلاده لدى قطر بعد نحو 5 أعوام من سحب السفير اليمني من الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه "صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2021، قضت المادة الأولى منه بتعيين راجح حسين فرحان بادي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر".

وحسب المصدر ذاته، قضت المادة الثانية من هذا القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وهذه المرة الأولى التي تعين فيها الحكومة اليمنية سفيرا لها لدى الدوحة، منذ قرارها إلى جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات مع قطر أثناء ما عرف بالأزمة الخليجية في يونيو 2017، حتى انتهت القطيعة في 5 يناير الماضي، بصدور بيان عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية الأزمة.

وراجح بادي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية منذ فبراير 2014.

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