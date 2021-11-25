عاجل

  • د. عاطف أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة قضايا غزة

  • د. عاطف أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة لن تتمكن من عقد الاجتماع بقطاع غزة بسبب الانقسام

  • د. عاطف أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة ستعقد اجتماع خاص لمناقشة قضايا غزة

شؤون فلسطينية

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في فعاليات الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، الذي انعقد، اليوم الخميس، بالقاهرة برئاسة ليبيا، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من 13 دولة عربية.

وترأس دولة فلسطين في الاجتماع ممثلة السيدة الأولى لدولة فلسطين المستشار بالرئاسة فريال سالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان أن جائحة كورونا كشفت أن المرأة كانت الأكثر تضررا من الجائحة وتداعياتها، وفي الوقت نفسه الأكثر صمودا ولديها قدرة استثنائية على الصبر والتعامل مع الآثار السلبية سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع ككل.

ودعت إلى تكثيف الاهتمام بدعم حضور المرأة في مواقع صنع القرار، لافتة النظر إلى الجهود التي تبذلها منظمة المرأة العربية لرصد آثار الأزمات العالمية الكبرى على النساء، وقيامها بوضع خطط عمل إستراتيجية لدعم النساء والفتيات في مواجهة الأزمات.

من جانبها، استعرضت سالم في مداخلة لها أمام الاجتماع معاناة المرأة الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعمد إهانة واعتقال المرأة الفلسطينية لما تقوم به من دور نضالي ومدافع دائما عن أطفالها وأبنائها.

وقالت سالم: "هناك ما يقارب 6 آلاف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، منهم 45 أسيرة، 11 منهن أمهات محرومين من زيارة أطفالهن، كما يوجد أكثر من 300 طفل في السجون الإسرائيلية، مضيفة أن عدد كبير من الأسرى يعاني من أمراض خطيرة والاحتلال يحرمهم من تلقي الرعاية الطبية والأدوية اللازمة وهناك عدد من الأسرى بلغ مدة أسره 40 عاما وعدد من الأسرى محكوم عليه بالمؤبد.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية هي مفتاح الأمان في منزلها، لأنها في بعض الأحيان تقوم بدور الأب والأم سويا، وتقوم بدور المعلم لأبنائها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى دورها الوطني بالأحزاب والمجتمعات واللجان الوطنية، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تعاني في بعض الأحيان من الحقوق الاجتماعية.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تنش كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تنش كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

منوعات

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

عربي

الرئيس اليمني يعين أول سفير لدى قطر منذ الأزمة الخليجية

الرئيس اليمني يعين أول سفير لدى قطر منذ الأزمة الخليجية

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة