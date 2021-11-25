عاجل

  • د. عاطف أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة قضايا غزة

  • د. عاطف أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة لن تتمكن من عقد الاجتماع بقطاع غزة بسبب الانقسام

  • د. عاطف أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة ستعقد اجتماع خاص لمناقشة قضايا غزة

شؤون فلسطينية

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد عطون، القيادي في حركة حماس، والمبعد عن مدينة القدس: "إن الاحتلال يشن اليوم حربًا مفتوحة على مدينة القدس من خلال مشاريعه التهويدية ومخططات الأسرلة للمدينة المقدسة".

وأضاف عطون: "إن الاحتلال يجد كل الظروف مواتية ومهيأة جدا لفرض وقائع على الأرض بحق مدينة القدس في ظل الارتماء العربي في أحضان الاحتلال من خلال مشاريع التطبيع والسكوت الرسمي الفلسطيني".

وتابع عطون: "القدس بالنسبة للاحتلال موضوع استراتيجي، ولم يجد أفضل الظرف الزماني لفرض هذا الكم من الوقائع على الأرض لتهويد مدينة القدس".

وأردف: "إذا كنا قبل سنوات نسمع عن مشاريع تهويدية ومحاولة أسرلة، فالاحتلال يشن حربا مفتوحة على مدينة القدس اليوم، على عقول الناس ومنتهج التعليم وإعلان وحدات استيطانية يوميا".

وأشار إلى أن "الاستراتيحية الذي سعى لها منذ فترة طويلة، يسابق الزمن لإنجازها وإتمامها في أسرع وقت ممكن، ومنها ما أعلن عنه قبل يومين بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية على مطار قلنديا".

ولفت عطون إلى أن منطقة مطار قلنديا بحسب اتفاقية أوسلو الأصل أن تنتقل السيادة فيها إلى السلطة، ولكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذه الاتفاقيات.

وقال: "مدينة القدس شبه يتيمة في هذه المرحلة، فقط الذين يدافعون عنها وعن وجودهم وكرامتهم هم أهل القدس رغم كل مشاريع التهويد والمؤامرات التي تحاك".

وأضاف: "أهل القدس وحيدون في هذه المعركة ويعيشون في عزلة حقيقية إلا من مناصرين من أحرار الأمة وشرفائها وأبنائها ممن ترنو قلوبهم وأرواحهم نحو المسجد الأقصى المبارك ".

وأكد عطون على أن "القدس ليست حكرا للمقدسيين وليست حكرا للفلسطينيين، بل هي جزء من عقيدة الأمة، والأمة يجب أن تنتصر لعقيدتها"، لافتا "ما زلنا نعول الكثير على هذا الحس النابض في أمتنا الذين يحملون هذا الهم ويدافعون عنه بإمكانياتهم المتاحة".

وختم بقوله متسائلًا: "هذا هو الاحتلال ومشاريعه، ولكن السؤال ماذا فعلت النظم الرسمية الذي بيدها الكثير من أجل الانتصار لقضية القدس؟، ماذا فعلت القيادة الفلسطينية من أجل الدفاع عن مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها أمام هذه المشاريع والمخططات؟".

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تنش كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تنش كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

القاهرة: فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية

عطون: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على القدس بمشاريعه التهويدية

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

إطلاق نار يستهدف مبنى بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

النضال الشعبي توقيع المغرب والاحتلال اتفاقيات أمنية يضرب بصميم الامن القومي العربي

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

غنام: الوفاء لدماء الشهداء والعمل على استرداد جثامينهم واجب وطني

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الإعلامية الفلسطينية هديل عليان تتسلم جائزة أفضل إعلامية عربية لعام 2021 بعمّان

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

الرئيس التونسي: نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وملتزمون بعودة الحقوق لأصحابها

منوعات

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

عربي

الرئيس اليمني يعين أول سفير لدى قطر منذ الأزمة الخليجية

الرئيس اليمني يعين أول سفير لدى قطر منذ الأزمة الخليجية

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة