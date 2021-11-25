حمد: الرئيس قدم الدعم لحماية حقوق المرأة ودورها بمختلف المجالات

رام الله - دنيا الوطناكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية امال حمد ان الرئيس محمود عباس قدم الدعم الكافي لصون وحماية حقوق المرأة الفلسطينية ضد كل اشكال التمييز والعنف ومن خلال اصدار قوانين تنصف المرأة في الحياة السياسية والعامة ودورها النضالي في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.حديث حمد جاء خلال لقاء عقد اليوم الخميس، في سفارة دولة فلسطين في بيروت بحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان امنة جبريل، ممثلي المنظمات النسوية اللبنانية والفلسطينية والفصائل الفلسطينية.وجددت حمد التأكيد على موقف الرئيس في اجراء الانتخابات الفلسطينية بشكل فوري بشرط مشاركة مدينة القدس في هذا الاستحقاق الوطني تأكيداً على حقنا غير القابل للتصرف في عاصمتنا الابدية وتعزيز وحدتنا الوطنية وانهاء الانقسام.واكدت حمد على دور المرأة الفلسطينية داخل المجتمع الفلسطيني في الحفاظ على النسيج المجتمعي وتنشئة جيل فلسطيني قادر على مواجهة التحديات.واشارت الى ان دورها لا يقتصر على مواجهة الاحتلال انما في الوصول الى عدالة كاملة مع الرجل داخل المجتمع ومن خلال علاقة تكاملية مبنية على رفع منسوب الوعي والادراك والمعرفة لاهمية دور المرأة واحقيتها في المشاركة الفعلية والعملية في كافة الميادين والمسؤوليات.ووجهت حمد التحية للبنان الذي احتضن الثورة والشعب الفلسطيني ودعم نضاله الوطني في تقرير مصيره وحقه في العودة الى وطنه واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وثمنت دور المرأة اللبنانية الريادي في الحياة العامة وعلى صعيد دعم كافة قضايا المرأة.بدورها اشادت جبريل بالدور النضالي لحمد ومساهمتها لرفع كل اشكال التمييز والعنف ضد المرأة عبر مشاركتها في الشأن العام وصنع القرار وبناء مجتمع خال من التمييز والقهر والظلم.وعبرت جبريل عن املها بتعزيز التعاون والتنسيق بين النساء الفلسطينيات واللبنانيات والعربيات لمواجهة التحديات وتكريس حقوق المرأة من خلال تشريعات وقوانين عصرية وفي اطار مجتمع ديمقراطي.