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مصر وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز

مصر وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، بأن مصر وإسرائيل وقعتا مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات الغاز بهدف إعادة التصدير.

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، أشارت إلى إمكانية استخدام خط الأنابيب القائم لنقل الهيدروجين في المستقبل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أن الاتفاق جزء من مساع تهدف إلى التوسع في استخدام أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المنطقة.

وجاء التوقيع عقب الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تناولا فيه فرص دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز.

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