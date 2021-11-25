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شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ويجدد قرار الإقامة الجبرية بحقه

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ويجدد قرار الإقامة الجبرية بحقه
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه في مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، غربي القدس.

وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها، إن "الاحتلال وجّه عدة تهم للمحافظ غيث من بينها عدم الالتزام بقرارات المنع العسكرية الصادرة بحقه، والاستمرار بالاتصال والتواصل مع قيادات فلسطينية، والاستمرار بتقديم المساعدات لأبناء القدس، إضافة إلى تهديد أمن دولة الاحتلال"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت: "على ضوء ذلك، تم إبلاغ المحافظ غيث بقرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بتجديد قرار الإقامة الجبرية المفروض عليه منذ عام 2018 أربعة أشهر أخرى، والذي يتضمن منعه من الذهاب إلى باقي مدن الضفة الغربية وحظر التواصل مع القيادة الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنه بكفالة.

وذكرت أن قرار الإقامة الجبرية بحق محافظ القدس كان من المفترض أن ينتهي يوم الأحد الماضي 21 تشرين الثاني، وعليه تم تحديد موعد زفاف ابنته "منى" يوم غد الجمعة في مدينة رام الله، والذي كان قد تأجل عدة مرات ليتسنى للأب حضور زفاف كريمته الوحيدة وأكبر أبنائه، والذي تغيب عن الكثير من المناسبات التي تخصها وتخص العائلة بسبب الاعتقال أو الإبعاد، من بينها مناسبة نجاحها في الثانوية العامة الذي تزامن مع وجوده في الاعتقال.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استدعت المحافظ غيث للتحقيق صباح اليوم الخميس، كما داهمت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، منزله في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت عليه وأفراد من أسرته بالضرب.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

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