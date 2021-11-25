لجنة الانتخابات تحدد الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إعلاناً حول الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية من الانتخابات المحلية لعام 2021.وأكدت اللجنة في اعلانها الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن أخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم الانتخابية من التشريح للانتخابات المحلية لعام 2021، سيكون عند الساعة الثالثة عصر يوم غدٍ الجمعة.وأشارت اللجنة إلى أن القوائم لديها الحق في استرداد مبلغ التأمين، ولن يتم استلام أية طلبات انسحاب يتم تقديمها بعد الموعد المحدد، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه يتم التقدم بطلب الانسحاب للقوائم في اي من مكاتب اللجنة في المناطق الانتخابية.وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة أن المخول في تقديم طلبات الانسحاب هو ممثل القائمة فقط، معلنة أنه سيتم نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها يوم السبت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عبر الموقع الالكتروني للجنة.