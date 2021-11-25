عاجل

  • بينت: ملتزم شخصياً بإعادة الجنود الأسرى من قطاع غزة

عربي

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس السيادة السوداني الجديد برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إبقاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد في منصب رئيس القضاء.

وأكدت المتحدثة باسم مجلس السيادة، سلمى عبد الجبار، في بيان لها أن المجلس خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة البرهان في القصر الجمهوري عين مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد (الذي كان قائما بالتكليف رئيسا للقضاء في الفترة الماضية) رئيسا للقضاء، في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويتعين على رئيس القضاء اختيار نوابه ومساعديه "وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون".

وذكرت المتحدثة أن مجلس السيادة  تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال كافة المؤسسات العدلية، مضيفة أنه "سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعا باتجاه استكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دوله القانون".

ولفتت المتحدثة إلى أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار، الذي انقضت ولايته في الشهر الجاري.

وتناول المجلس، حسب البيان، الجهود الضرورية للوصول إلى "حلول ناجعة للوضع في شرق السودان".

ويأتي ذلك بعد توقيع البرهان الأحد الماضي اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد عزله عن الحكم لعدة أسابيع ووضعه قيد الإقامة الجبرية منذ استيلاء العسكريين على السلطة في 25 أكتوبر.

ويقضي هذا الاتفاق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في مقتل عدد من الأشخاص خلال موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد احتجاجا على استيلاء الجيش على الحكم.

أخبار ذات صلة

نشطاء يتظاهرون في الرباط ضد زيارة غانتس للمغرب

نشطاء يتظاهرون في الرباط ضد زيارة غانتس للمغرب

سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين بعد قرار رفض ترشحه للانتخابات

سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين بعد قرار رفض ترشحه للانتخابات

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

رئيس البرلمان العربي: اتفقنا على آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية

رئيس البرلمان العربي: اتفقنا على آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

السفارة السعودية في واشنطن تعلن إغلاق مقرها لمدة ليومين

السفارة السعودية في واشنطن تعلن إغلاق مقرها لمدة ليومين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام تصدر توضيحًا حول مسألة تخصص وسائل الإعلام التابعة لمؤسسات تعليمية

وزارة الإعلام تصدر توضيحًا حول مسألة تخصص وسائل الإعلام التابعة لمؤسسات تعليمية

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على جرار زراعي في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يستولي على جرار زراعي في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية

صبري: الأقصى في خطر وجودي باستباحة اقتحامه للمدارس الاستيطانية

صبري: الأقصى في خطر وجودي باستباحة اقتحامه للمدارس الاستيطانية

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

غدًا الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية

غدًا الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل منع الاحتلال لمريضة من السفر واعتقال زوجها على معبر إيرز

مركز حقوقي يكشف تفاصيل منع الاحتلال لمريضة من السفر واعتقال زوجها على معبر إيرز

منوعات

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

عربي

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء

مجلس السيادة السوداني يعين رئيسا للقضاء

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول