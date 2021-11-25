دولي

زاخاروفا تكشف عن الشرط الأساسي للتطبيع مع واشنطن

زاخاروفا تكشف عن الشرط الأساسي للتطبيع مع واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة متوقف على شرط أساسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس إن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة أمر مستحيل دون حل قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية (المصادرة قي أمريكا).

وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن إلى الآن لا تحاول بطريقة أو بأخرى حل المشكلة مع قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية المصادرة على الأراضي الأمريكية، إضافة إلى أنها لا تسمح حتى للدبلوماسيين الروس التواجد هنالك بغرض (المعاينة).

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية "حتى يومنا لم يحدث شيء.. على الرغم من الوعود التي قُطعت لحلها على مستوى قيادة وزارة الخارجية الأمريكية".

ووفقا لزخاروفا ، "من دون حل قضية الممتلكات الدبلوماسية المصادرة، من المستحيل، من حيث المبدأ، تطبيع علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة، والتي ببساطة تسممها العقبات القانونية والاصطدامات التي فرضتها واشنطن".

أخبار ذات صلة

متحور جديد من فيروس (كورونا) يثير القلق في جنوب إفريقيا

متحور جديد من فيروس (كورونا) يثير القلق في جنوب إفريقيا

الصين تعثر على ملايين الأطفال لم تكن تعلم بوجودهم

الصين تعثر على ملايين الأطفال لم تكن تعلم بوجودهم

الأمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى دعم المزارعين والسكان في المناطق الريفية

الأمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى دعم المزارعين والسكان في المناطق الريفية

روسيا: الولايات المتحدة تحاول إقناعنا بزيادة انتاج النفط

روسيا: الولايات المتحدة تحاول إقناعنا بزيادة انتاج النفط

(يديعوت آحرنوت): صفقة أسلحة بين المغرب وإسرائيل بملايين الدولارات

(يديعوت آحرنوت): صفقة أسلحة بين المغرب وإسرائيل بملايين الدولارات

مصرع ستة على الأقل وفقدان العشرات في حادث انهيار منجم في سيبيريا

مصرع ستة على الأقل وفقدان العشرات في حادث انهيار منجم في سيبيريا

&#34;الصحة العالمية&#34;: اللقاحات تقلّل انتقال فيروس (كورونا) بنسبة 40%

"الصحة العالمية": اللقاحات تقلّل انتقال فيروس (كورونا) بنسبة 40%

السويد: استقالة رئيسة الوزراء بعد ساعات على تعيينها

السويد: استقالة رئيسة الوزراء بعد ساعات على تعيينها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على جرار زراعي في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يستولي على جرار زراعي في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية

صبري: الأقصى في خطر وجودي باستباحة اقتحامه للمدارس الاستيطانية

صبري: الأقصى في خطر وجودي باستباحة اقتحامه للمدارس الاستيطانية

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

نقابة المحاسبين الفلسطينيين تنتخب عبد الله عابدة رئيساً لها

نقابة المحاسبين الفلسطينيين تنتخب عبد الله عابدة رئيساً لها

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدين الاتفاق الأمني بين المغرب ودولة الاحتلال

"العربية الفلسطينية" تدين الاتفاق الأمني بين المغرب ودولة الاحتلال

بحر يستنكر إقرار مجلس العموم البريطاني حظر حركة &#34;حماس&#34;

بحر يستنكر إقرار مجلس العموم البريطاني حظر حركة "حماس"

منوعات

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

عربي

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية