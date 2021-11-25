شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 372 وحدة استيطانية في (كريات أربع) بالخليل

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 372 وحدة استيطانية في (كريات أربع) بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، عقدت اجتماعًا لها اليوم وتم المصادقة على مخطط البناء الجديد، دون الإشارة إذا ما سيتم المصادقة على هذه الخطة من جيش الاحتلال ولجنة التخطيط والبناء التابعة لها.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" للمستوطنة، للمشاركة في احتفال ما يسمى عيد "الحانوكاة".

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

ويجثم في البلدة القديمة بالخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي.

وأنشأ المستوطنون مؤخراً ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي "دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".

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