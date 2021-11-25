مسؤول بجيش الاحتلال: حماس نجحت بإطلاق الصواريخ ونعمل على إيجاد حل لها

رام الله - دنيا الوطنأكد إليعازر توليدانو، قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس نجحت في إطلاق مئات الصواريخ يوميًا، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تعمل حاليًا لإيجاد حل لهذه الصواريخ، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا لإيقافها، زاعما أنه كما جرى مع الأنفاق، بحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد أشار توليدانو إلى أن الجيش الإسرائيلية لا يستطيع خنق قطاع غزة في ظل التعداد السكاني الهائل.وقال: "إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية".وبين إليغازر، أن هناك ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية التي يتم اتباعها حاليًا تجاه غزة، تقوم على ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، مع ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية.