فلسطين تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط





رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، في الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى عُقدت أعماله اليوم الخميس بالقاهرة، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك ممثلا عن وزارة الخارجية والمغتربين، وعازم بشارة من صندوق الاستثمار، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.ووجه المستشار مصطفى الشكر بالنيابة عن الرئيس محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر واستضافتها لهذا المنتدى كمنظمة إقليمية هامة، معرباً عن تقديره للجهود المتميزة من وزير البترول والثروة المعدنية بمصر خلال قيادته للدورة الحالية من المنتدى، وتقديره لمصر التي تعمل على مساندة فلسطين لتتمكن من تنمية مواردها من الغاز في حقل غزة مارين، مشيرا إلى أن المهندس الملا يعمل من خلال المنتدى على قيادة هذه الجهود وجارى حالياً التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) بغرض الوصول لاتفاق ناجح.من جانبه، أكد الوزير الملا في كلمته الافتتاحية للمنتدى أهمية الإنجازات التي حققها المنتدى خلال 3 سنوات فقط حيث قام بإعداد مسودة ميثاق المنتدى ومناقشتها والموافقة عليها، ومن ثم تم إشهار المنتدى كمنظمة دولية، وتم الاتفاق على الوثائق الأساسية لإنشاء الأمانة العامة للمنتدى خلال 4 شهور، مشيراً إلى أن تسهيل التعاون الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف على المستوى الإقليمي ساهم في جذب الاهتمام العالمي للمنتدى واتساعه.وأشار إلى قدرة المنتدى على التعامل بكفاءة مع الصناعة وتنمية روابط قوية بين الحكومات والقطاع الخاص عبر اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي أسسها المنتدى وتضاعف عدد الكيانات المنضمة إلى عضويتها من 16 إلى 32 عضوا حتى الآن، إضافة إلى وضع أسس إقامة منصة للهيئات التنظيمية للدول الأعضاء.كما استعرض الوزير المصري، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية خاصه الانتهاء من دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة بدول المنتدى لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار تطوير أنشطة المنتدى وتأسيس 4 مجموعات عمل متخصصة ودعم استراتيجية التواصل العالمي للمنتدى من خلال إطلاق الموقع الرسمي فضلاً عن توقيع اتفاقية المقر للمنتدى بالقاهرة، مؤكداً أن ما تم انجازه يعكس حجم التكامل والتعاون الذي يشهده المنتدى والذي يمثل قوة دافعة لتحقيق نجاحات مشتركة والانطلاق بخطوات ثابتة نحو المزيد من النجاح والتطور .وأضاف: "إن منتدى غاز شرق المتوسط سيتكمن من الاستفادة من تطوير المبادرات المشتركة القوية الخاصة بالمناخ بما في ذلك التخلص من الكربون في الغاز الطبيعي ليتم إطلاق المبادرة خلال القمة القادمة، فإن اجتماع اليوم شهد تحقيق تقدم من خلال عرض مخرجات دراسة "ميزان العرض والطلب على الغاز الطبيعي والطاقة إقليميا"، والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي والاتفاق على تعيين أول أمين عام للمنتدى".وفي نفس السياق، عقد رئيس وفد دولة فلسطين محمد مصطفى اجتماعا ثنائيا مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري جلسة مباحثات ثنائية لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي.وقال مصطفى، أنه: "تم خلال اللقاء الثنائي استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دورا مهم لتفعيل أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها".وأوضح الملا، أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعي، مؤكدا أن مصر لا تتوانى في تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.يذكر أن المنتدى يضم ثماني دول أعضاء هم: مصر والأردن وفلسطين واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل بالإضافة إلى المراقبين من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.