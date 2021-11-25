نقابة المحاسبين الفلسطينيين تنتخب عبد الله عابدة رئيساً لها

كما شكر زملائه في مجلس النقابة السابق، مؤكدا لهم ان الأمانة التي سلموها لهم سيحافظ عليها وسيعمل على استكمال عملية بناء النقابة لتكن اكثر فعالية وشكر أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة العامة على ثقتهم وتعهد بأن يبذل كل الجهود الممكنة من اجل رفع شأن المهنة لخدمة الاقتصاد الوطني على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفقا للرؤية والمشروع الوطني وشكر أيضا جميع من ساهم في استمرارية عمل النقابة من الحكومة والمؤسسات الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس نقابة المحاسبين الفلسطينيين برام الله في مقر النقابة اجتماع مجلس النقابة الأول لدورة 2021-2025التي تم انتخابها في التاسع من الشهر الجاري حيث تولى اكبر الحضور سنا ايمن الصباح مهام إدارة الاجتماع الاول والذي تم به توزيع مناصب ومهام المجلس للدورة الثالثة .وقد تم توزيع المناصب كما يلي :"عبد الله عبد المحسن عابدة رئيسا للنقابة، ايمن ظاهر صباح نائبا للرئيس، دعاء قدادحة امينا للسر، عماد محمود ربايعة امينا للصندوق، لجنة الأقاليم :امين الخطيب سهير بشير دعاء قدادحة سلام راضي، لجنة للعلاقاتالعامة والدولية مكونة من الزملاء وسيم حمايل دعاء قدادحة سلام راضي، لجنة التنظيم النقابي والحقوقي : ايمن الصباح -امين الخطيب- سهير بشير - حنين خفش، لجنة الموارد المالية : عماد ربايعة ايمن الصباح – امين الخطيب –وسيم حمايل".كما صادق المجلس في جلسته الأولى على لجان النقابة واوعز للجان البدء بإعداد الخطة الاستراتيجية لهم لدمجها ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس النقابة لدورته الحالية.وفي نهاية الاجتماع دعا رئيس النقابة عبد الله عابدة جميع الزملاء الى تأدية واجباتهم وفقا لمبدأ التكليف وليس التشريف كما رحب بجميع أعضاء الهيئة العامة الذين شاركوا بناء لجان النقابة، مؤكدا ان هذه اللجان ستعمل منذ الأسبوع المقبل وفق خطة استراتيجية مبنية على المهنية وتغطي كافة شرائح العاملين بالمهنة واحتياجاتهم في شتى المجالات الحقوقية والاجتماعية والمهنية .