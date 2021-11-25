الأمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى دعم المزارعين والسكان في المناطق الريفية





ودعا الأمين العام في بيانه جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم المزارعين والسكان في المناطق الريفية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وكذلك للحد من الهجرة غير المستدامة من الريف إلى الحضر في بلدان المنظمة.





حضر الدورة السابعة والثلاثين للكومسيك الوزراء المسؤولون عن التجارة والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك مؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية المعنية.





كما تحدث في حفل الافتتاح محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي استعرض من بين أمور أخرى،البرامج الحالية للبنك الإسلامي للتنمية بشأن التخفيف من آثار جائحة

(كوفيد 19).





واستعرضت الجلسة حالة تنفيذ مختلف المشاريع في إطار الكومسيك في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة والتنمية المالية والقطاع الخاص والتخفيف من حدة الفقر من بين أمور أخرى.





ويذكر أن الكومسيك هي لجنة منظمة التعاون الإسلامي الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتجتمع سنوياً لتدارس أنشطة منظمة التعاون الإسلامي في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية التجارة.





رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، في إسطنبول، الدورة السابعة والثلاثين للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، بحضور حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء.وهنأ فخامة الرئيس أردوغان في كلمته الأمين العام على توليه منصبه في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وتعهد بتقديم دعمه للأمين العام الجديد للمنظمة ولأنشطة المنظمة لتنفيذ برامجها ومشاريعها بما يعود بالنفع على الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء.من جهته، أشاد طه إلى خطابه بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس أردوغان، ورئيس الكومسيك، مما سهل تنفيذ مختلف برامج ومشاريع الكومسيك ومنظمة التعاون الإسلامي بشكل عام.