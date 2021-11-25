شؤون فلسطينية

بحر يستنكر إقرار مجلس العموم البريطاني حظر حركة "حماس"

بحر يستنكر إقرار مجلس العموم البريطاني حظر حركة "حماس"
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
استنكر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، إقرار مجلس العموم البريطاني المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية "بريتي باتيل" لتصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس بجناحيها السياسي والعسكري "إرهابية".

ودعا بحر مجلس العموم البريطاني بالتراجع الفوري عن قرار الجائر والمخالف لكل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية، والتي تكفل للشعوب تحت الاحتلال حق مقاومته بكل الوسائل والأدوات المتاحة.

وطالب بحر المجتمع الدولي وأحرار العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المستمرة، وحقه في الدفاع عن نفسه للعيش بحرية وكرامة.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية كافة بمواجه القرار البريطاني السافر المنحاز للاحتلال، مؤكداً أن حركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية حركات وطنية تدافع عن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

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