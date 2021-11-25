الهباش يناقش مع وزير الاتصالات برامج تقديم الخدمات الإلكترونية في المحاكم الشرعية











رام الله - دنيا الوطنبحث محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية في مكتبه صباح اليوم الخميس، مع الدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية خاصة بين ديوان قاضي القضاة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.يأتي ذلك للسير قدمًا في برامج الربط الحكومي وتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين من المحاكم الشرعية وديوان قاضي القضاة لما لذلك من أهمية بالغة في التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد.وأكد الهباش أن المحاكم الشرعية ستبدأ قريبًا في توفير الخدمات الإلكترونية في المعاملات والقضايا للمواطنين، ضمن استراتيجية ديوان قاضي القضاة بالتسهيل على المواطنين والوصول الى العدالة الناجزة بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن.من جانبه، أكد الوزير سدر استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للوزارات الحكومية وخاصة تلك التي تقدم الخدمة المباشرة للمواطن مثل المحاكم الشرعية وغيرها من المؤسسات، مشيداً بالتعاون المتميز بين ديوان قاضي القضاة ووزارة الاتصالات من خلال لجان العمل المشتركة والمشكلة من الجانبين.