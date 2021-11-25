شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تستنكر زيارة غانتس إلى المغرب

"الديمقراطية" تستنكر زيارة غانتس إلى المغرب
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخطوات التطبيعية الجديدة بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك زيارة وزير  الحرب الإسرائيلي إلى الرباط غانتس وتوقيعه معاهدة تعاون عسكري بين الطرفين.

وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "إن هذه الخطوة ما هي إلا عنوان لخطر جديد يتهدد أمن الدول المجاورة للمغرب، وأمن المنطقة، ويشكل اختراقاً للأمن القومي العربي، ولا يخدم إلا مصالح دولة الاحتلال، التي لا تكف، يومياً، عن ممارسة الأعمال العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الفلسطينية وفرض الحصار على قطاع غزة.

وأضافت "أنها تقف إلى جانب أبناء شعبنا العربي في المغرب، الذين عبروا بشجاعة عن رفضهم كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وتتوجه بالتحية النضالية إلى الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية المغربية التي أعلنت إصرارها على مقاومة التطبيع، بكل الوسائل السياسية المتاحة".

وختمت الجبهة داعية إلى أوسع جبهة شعبية عربية، في مقاومة التطبيع، حرصاً على مصالح شعوبنا العربية ودرءاً لمخاطر المشروع الصهيوني على منطقتنا.

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