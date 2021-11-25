روسيا: الولايات المتحدة تحاول إقناعنا بزيادة انتاج النفط



وقررت الولايات المتحدة هذا الأسبوع سحب 50 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي النفطي وذلك بالتنسيق مع الصين واليابان والهند وبريطانيا.



كما ناشدت وكالة الطاقة الدولية (أوبك+) بتسريع عودة الإمدادات، واتهمت المنتجين الرئيسيين للخام بأنهم ينفذون تشديدًا مصطنعًا في الأسواق.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إقناعها بزيادة إنتاج النفط، من أجل المساعدة في خفض الأسعار.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن واشنطن "تسعى لزيادة إنتاج النفط خدمة لمصالحها وتعيق تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).