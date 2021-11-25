إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في أريحا
أعلن في مدينة أريحا، اليوم الخميس، عن إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
جاء ذلك في حفل أقيم ببيت الأجداد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وسط مدينة أريحا، بحضور يسرا السويطي نائب محافظ أريحا والأغوار، ورائدة الفارس مسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس، وهنادي براهمة مدير عام التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وحمدي حلبية مدير بيت الأجداد.
وبينت سماح السلمان منسقة شبكة حماية المرأة، أنه جرى اختيار بيت الأجداد لرمزية وجود نساء تعرضن للعنف أو الإهما، مؤكدةً على دور المرأة الفلسطينية في النضال ضد الاحتلال، وفي احتضان وتنشئة الأجيال.
بدورها، قالت براهمة: "إن سياسة وزارة التنمية هي النهوض وإحداث التنمية الاجتماعية بمختلف القطاعات المجتمعية"، مؤكدة أهمية تضافر الجهود وتكاملها وتكثيف حملات التوعية وتمكين المرأة وإحداث التغيير في بعض الأفكار النمطية حول المرأة.
وأشارت إلى أن هناك عنفاً يمارس ضد المرأة ليس بالمفهوم الجسدي بل تعداه للعنف اللفظي والوظيفي والمعنوي والتحرش.
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