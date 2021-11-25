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العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد

العراق: إحباط مخطط لتنظيم الدولة لاستهداف العاصمة بغداد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، عن إحباط عملية "إرهابية" في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقال رسول في بيان عنه إنه: "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إحباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، وألقى القبض على خمسة من عناصر داعـش، كما تم العثور على مخبأ للسلاح والعتاد".

وأضاف أنه: "افتتح أبطال الجهاز عملياتهم في محافظة الأنبار من خلال نصب كمين محكم تم العمل عليه منذ مدة، استطاع خلاله أبطالنا إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لبقايا عصابات داعـش، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي".

وتابع: "باشرت قوات الجهاز بعد ذلك عمليتين نوعيتين الأولى في قضاء التاجي بمحافظة بغداد، تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش، والذي بدوره أرشد على مخبأ للأعتدة والأسلحة يضم مدفع هاون عيار 81 ملم، والثانية في محافظة كركوك والتي أطيح بها بعنصر إرهابي".

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