صيام: إقرار وحداث استيطانية جديدة في مطار القدس الدولي فرض للأمر الواقع

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الله صيام نائب محافظ القدس، صباح اليوم الخميس، إن إقرار سلطات الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) شمال القدس المحتلة، هو اعتداء على الشعب ومقدراته، وفرض أمر واقع على الأرض للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية.وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "أن الاحتلال يهدف من خلال ذلك لفصل شمال القدس عن وسطها، ومنع التواصل العمراني بين أحياء شمال القدس، والأحياء الواقعة في قلب القدس، مؤكداً أن هذا المخطط الاستيطاني يندرج في إطار طوق المستوطنات، الذي يتم إحكامه حول مدينة القدس".