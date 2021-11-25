شاهد: اجتماع وزراء من الحكومة الفلسطينية بوفد سفراء الاتحاد الأوروبي بغزة

رام الله - دنيا الوطنالتقى مساء اليوم الخميس، وفد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بوزراء من الحكومة الفلسطينية بمدينة غزة.والتقى الوفد الأوروبي بوزير الأشغال العامة محمد زيارة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، وكذلك وزير والريادة والتمكين أسامة سعداوي، حيث من المقرر أن يزور الوفد ، عددًا من المرافق الحيوية بغزة.يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قال في وقت سابق: إن اجتماعًا سيعقد بين الوفدين، وسيقدم الوفد الوزاري فيه شرحًا للضيوف حول حاجات القطاع.وأضاف: اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لعقد جلسة خاصة لقضايا قطاع غزة، سيحدد موعدها لاحقا.وقال إن الجلسة الخاصة بالقطاع ستخصص "لرصد الموازنات سواء من الممولين أو الصناديق العربية والإسلامية أو الخزينة".وأضاف أن الجلسة ستناقش أيضا المشاريع الحيوية والتنموية التي قامت الحكومة بتنفيذها، أومشاريع أخرى ستنفذ في المستقبل.