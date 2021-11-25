أبو سيف: وفد وزاري يلتقي اليوم بسفراء وقناصل أوروبيين



وقال عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: "إن اللقاء سيبحث جهود الحكومة في إعادة الإعمار ووضع الخطط اللازمة، لتقديم الخدمات المختلفة لاهلنا في القطاع، كما سيتطرق الى الحاجة لضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الوضع في قطاع غزة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير".





رام الله - دنيا الوطنيلتقي اليوم الخميس وفد وزراي برئاسةِ وزيرِ الأشغالِ العامة محمد زيارة مع سفراء وقناصل أوروبيين، لوضعهم في صورة الأوضاع بغزة واطلاعهم على احتياجاتِ أهالي القطاع، وسبلِ تنفيذِ مشاريعَ تنمويةٍ وخَدَماتيةٍ.