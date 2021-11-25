هيئة شؤون الأسرى: الوضع الصحي للأسيرين أبو هواش والأشقر خطير

رام الله - دنيا الوطنقال عبد القادر الخطيب، وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إن الوضع الصحي للأسيرين هشام أبو هواش ولؤي الأشقر المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري متردٍ ويزداد سوءاً يوما بعد يوم.وفي السياق ذاته، أكد الخطيب، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن أسرى "نفق الحرية" الستة يتعرضون لإجراءات تعسفية ويقبعون في زنازين عزل انفرادي غير مهيئة للاستخدام الآدمي، مشيراً الى ان ادراة سجون الاحتلال ترفض تقديم العلاج اللازم لهم.هذا واعتبر الخطيب الحكم على الفتى محمد خالد أبو سنينة بالسجن عشر سنوات إضافة لغرامة مالية بقيمة مئة وسبعين ألف شيقل حكماً جائراً، ومخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف الدولية.