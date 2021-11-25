شؤون فلسطينية

مسؤول بجيش الاحتلال: إيجاد حل للصواريخ التي تطلق من غزة سيتسغرق وقتاً طويلاً

مسؤول بجيش الاحتلال: إيجاد حل للصواريخ التي تطلق من غزة سيتسغرق وقتاً طويلاً
إليغازر توليدانو قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشف إليغازر توليدانو قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن عدم استطاعة الجيش خنق قطاع غزة في ظل التعداد السكاني الهائل. 

وبحسب صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، أشار توليدانو إلى أن (حماس) نجحت فقط في إطلاق مئات الصواريخ يومياً، مشيراً إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تعمل حالياً لإيجاد حل لهذه الصواريخ، ولكن الأمر سيستغرق وقتاً لإيقافها، كما جرى مع الأنفاق

وقال توليدانو: "إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية".

وأضاف توليدانو: "إن هناك ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية التي يتم اتباعها حاليًا تجاه غزة، تقوم على ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، مع ضمان حرمان (حماس) من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية". 


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