غنام : الرئيس عباس يزور قطر الاثنين المقبل

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الدوحة الاثنين القادم، في زيارة يلتقي خلالها أمير دولة قطر تميم بن حمد ال ثاني، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقال منير غنام سفير فلسطين لدى قطر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: "إن زيارة السيد الرئيس إلى الدوحة، جاءت تلبية لدعوة كريمة من الأمير القطري، وذلك لحضور افتتاح بطولة كأس العرب التي تنطلق في 30 من الشهر الحالي".







رام الله - دنيا الوطن