العالول يشدد على أهمية تصاعد المقاومة الشعبية في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين

محمود العالول،





وأشار العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، إلى إستمرار تنسيق المواقف مع الأشقاء العرب، بهدف التصدي للضغوط للتنازل عن حقوق شعبنا، مبيناً أن لقاءه مع سفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، يأتي في اطار التنسيق الدائم بين فلسطين والأردن للتصدي لاعتداءات سلطات الاحتلال ومستوطنيه في القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك الهادفة الى تغيير الوضع القائم فيه.





وحول اليوم العالمي للتضامن مع أبناء شعبنا الذي يصادف الاثنين المقبل، أكد العالول أنه يجري التحضير مع كافة مكوناً شعبناً وسفرائناً من أجل الفعاليات التي ستنظم في هذا اليوم.









رام الله - دنيا الوطنحذرنائب رئيس حركة (فتح) من خطورة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة تحت حماية قوات الاحتلال، ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته خاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً على أهمية تصاعد العمل الشعبي للتصدي لهذه الاعتداءات المنافية للقوانين والشرائع الدولية.