دولي

(يديعوت آحرنوت): صفقة أسلحة بين المغرب وإسرائيل بملايين الدولارات

(يديعوت آحرنوت): صفقة أسلحة بين المغرب وإسرائيل بملايين الدولارات
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، اليوم الخميس: إن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، وقع على اتفاقية شراء أسلحة مع المغرب.

وقالت الصحيفة: إنه وتحت "بند سمح بالنشر"، فإن الاحتلال والمغرب وقعتا على صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.

وبحسب يديعوت، فإن الصفقة تتضمن، طائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي متقدمه من طراز"باراك 8"، وأجهزة رادار من صناعة شركة "ألتا" الإسرائيلية، وطائرات F5 التى يستخدمها الجيش الأمريكي.

وأوضحت أن ذلك سيتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.  

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