المالكي يسلم أوراق الموافقة على اعتماد القنصل الفخري لماليزيا لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الخميس، مجدي الزغير، نسخة من أوراق الموافقة على اعتماده قنصلاً فخرياً لماليزيا لدى دولة فلسطين.وأعرب المالكي عن سعادته بهذه الخطوة الهامة والإيجابية، لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الطرفين في شتى المجالات، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والتعليم.وأكد استعداد الخارجية في جميع قطاعاتها، لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لإنجاح مهمة القنصل الفخري لماليزيا لدى دولة فلسطين.من جانبه، شكر الزغير، الوزير المالكي على هذا التكليف، مؤكداً سعيه لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.