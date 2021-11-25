"فتح" تنعى والد الشهداء والأسرى مصطفى أبو ليل

جمال المحيسن

رام الله - دنيا الوطننعىعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم، وكادر المفوضية والأقاليم والشبيبة، المناضل مصطفى أبو ليل (أبو مهيوب)، الذي وافته المنية اليوم الخميس.والمرحوم أبو ليل، من مخيم بلاطة، جمع بين لقبي "والد الشهداء"، و"والد الأسرى"، فقد قدم خمسة شهداء من أبنائه، إضافة إلى أسر ستة آخرين، وابنه حسين محكوم خمسو مؤبدات.وكان الرئيس محمود عباس، منح نوط القدس، للمناضل مصطفى أبو ليل وزوجته وجميع أفراد عائلته، وللعائلة تقديراً لها لما قدمته من الشهداء والأسرى على درب النضال، وتثميناً لثباتهم وعطائهم من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.