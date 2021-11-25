غنام تسلم كراسٍ كهربائية لعدد من ذوي الاعاقة بمساهمة من (ooredoo)

شادي القواسمي









رام الله - دنيا الوطنسلمت ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، كراسٍ كهربائيةمتحركة لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومبلغاً مالياً لرعاية تدريبات سرحان سرحان البطل الفلسطيني العالمي في رياضة كمال الأجسام، بمساهمة من شركة ooredoo .وسُلم الكراسي والمبلغ المالي في مقر المحافظة بحضورمدير عام المبيعات والاتصالات التسويقية في شركة ooredoo، ووفد من الشركة .وأكدت غنام، على أن تسليم الكراسي الكهربائية يأتي ضمن سلسلة العطاء والحلقات المتواصلة التي تنفذها المحافظة، بتعليمات من الرئيس محمود عباس الذي يولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم.وشكرت المحافظ غنام شركة ooredoo وإدارتها على هذه المساهمة، مؤكدة على العلاقة المميزة معها، ومع القطاع الخاص الفلسطيني المنتمي الذي يقف إلى جانب أبناء شعبه دائماً.وقالت غنام: "المحافظة تحرص على مساندة ذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم من الكراسي والأدوات المساندة، في تأكيد على أن الإعاقة التي يعانون منها لا تحد من قدراتهم".بدوره قال القواسمي: "إن الشركة تسعى دومًا للوقوف بجانب الفئات المختلفة من المجتمع الفلسطيني، وتقدم مساهمتها المجتمعية في العديد من المجالات، شاكراً المحافظ غنام على دورها المستمر في تشكيل حلقة وصل بين القطاع الخاصوالفئات المختلفة في مجتمعنا الفلسطيني".من جانبه، شكر سرحان سرحان المحافظ غنام وشركة ooredoo على هذه المساندة، مؤكداً أنها ستساعده على القيام بتدريباته تحضيراً للمشاركة بالبطولات العالمية في رياضة كمال الأجسام ورفع اسم وعلم فلسطين فيها".