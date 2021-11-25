وكيل وزارة العمل يتفقـد أقسام الهيئات التابعة للوزارة في محافظة نينوى

رام الله - دنيا الوطنأجـرى علاء السكيني وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للشؤون الإدارية والمالية، أمس الأربعاء، جولة تفقدية للأقسام التابعة لهيئتَي الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة في محافظة نينوى لمتابعة احتياجاتها وآلية العمل.والتقى الوكيل مديري الاقسام هناك واستمع إلى أبرز الاحتياجات وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الملاكات، مؤكداً على جملة من الملاحظات فيما يخص تنظيم استقبال المواطنين وانسيابية سير العمل، مستمعاً إلى شكاوى المراجعين لتتم معالجتها وفق الانظمة والقوانين النافذة.من جانب آخر، زار السكيني المديرية العامة لرعاية شؤون الناجيات الايزيديات التابعة لوزارة العمل، واطلع على آلية العمل واستقبال الناجيات من داعش (الإرهابي)، موضحاً أن قانون الناجيات الايزيديات الذي صادق عليه البرلمان في الأول من آذار/ مارس 2021 ينص على تعويض النساء اللاتي تعرضن للاختطاف، وأشكال متعددة من العنف مادياً ومعنوياً، فضلاً عن منح الفئات المشمولة به وحدة سكنية مجاناً.كما وافتتح السكيني خلال زيارته عدداً من المراكز الخاصة بتقديم الدعم النفسي للناجيات وتوفير فرص التعليم لهن.