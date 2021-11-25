شؤون فلسطينية

بنك القدس ووزارة شؤون القدس يبحثان سبل التعاون

بنك القدس ووزارة شؤون القدس يبحثان سبل التعاون
بنك القدس ووزارة شؤون القدس يبحثان سبل التعاون
رام الله - دنيا الوطن
استقبل فادي الهدمي وزير شؤون القدس في مكتبه، وفداً من بنك القدس، برئاسة صلاح هدمي الرئيس التنفيذي للبنك، والذي يرافقه عدد من المدراء والمسوؤلين.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، أهمية واحتياجات مدينة القدس مبينين أوجه التعاون والدعم، والاستفادة المُمكنة من الخبرات والإستشارات التي يمكن تقديمها لأهالي ومدينة القدس من قبل بنك القدس.

وزير شؤون القدس الهدمي قدم موجزاً عن الاحتياجات اللازمة لمدينة وأهالي القدس، مشيراً إلى أهم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص تنمية وتطوير مدينة القدس في مختلف القطاعات، مبيناً التحديات التي تواجهها مدينة القدس ومؤكداً على ضرورة دعم كافة المجالات والقطاعات.

من جانبه ، أكد الرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي أهمية الاطلاع على الاحتياجات المختلفة للمدينة المقدسية، مشراً أن مدينة القدس تحظى بمكانة لدى إدراة البنك وذلك لخصوصية المدينة، حيث يتم تقديم الدعم بشكل مستمر لقطاعات التعليم والصحة والرياضة والإغاثة الإنسانية.

وكما أكد هدمي على أن البنك على استعداد لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لدعم القطاع العقاري والبناء والإسكان بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وإمكانيات بنك القدس.

واتفق الطرفين وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية على المتابعة الحثيثة لتعزيز التمويل السكني لأهالي القدس، وبذل الجهود من أجل التخفيف وتذليل العقبات التي تواجهها محافظة القدس

ويحرص بنك القدس أن يبقى على تواصل مع جميع فعاليات المجتمع المحلي في جميع المحافظات في كافة أنحاء فلسطين، وذلك انطلاقاً من  أهمية الإتصال المؤسسي الذي يوليه اهتماماً عالياً.


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