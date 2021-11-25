عربي

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول
اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي
رام الله - دنيا الوطن
انتُخب اليوم الخميس، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا للإنتربول للأربع سنوات المقبلة وذلك خلال اجتماع المنظمة الـ (89) في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عبر موثع التواصل الاجتماعي (تويتر): "انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا"، وتعد هذه  المرة الأولى التي يترأس الإنتربول شخصية عربية.

ويشغل الريس منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ العام 2015، ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.

ويعد منصب الرئيس فخرياً، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة، غير أن عدداً من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي.

وأدار الريسي حملة رائعة للمنصب الرئاسي، حيث سافر حول العالم للقاء المشرعين والمسؤولين الحكوميين، ويفتخر بشهادات أكاديمية من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنوات من الخبرة في العمل الأمني.

في تشين الأول/ أكتوبر 2020، عبّرت (19) منظمة غير حكومية بينها (هيومن رايتس ووتش) عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".

ورُفعت شكاوى عدة في قضايا "تعذيب" ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.

وعلّق  أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، على انتخاب الريسي على حسابه بموقع (تويتر)، قائلاً: "نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيساً للإنتربول، الفوز شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديراً للسجل الشخصي المشرّف للريسي".

واعتبر قرقاش أن "حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة".

أخبار ذات صلة

رئيس البرلمان العربي: اتفقنا على آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية

رئيس البرلمان العربي: اتفقنا على آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

السفارة السعودية في واشنطن تعلن إغلاق مقرها لمدة ليومين

السفارة السعودية في واشنطن تعلن إغلاق مقرها لمدة ليومين

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

الإمارات تعلن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا

الإمارات تعلن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا

مصر: الرئيس السيسي يتفقد المناطق المتضررة من السيول في أسوان

مصر: الرئيس السيسي يتفقد المناطق المتضررة من السيول في أسوان

126 مليار دولار تقديرات الأمم المتحدة لخسائر حرب اليمن في ست سنوات

126 مليار دولار تقديرات الأمم المتحدة لخسائر حرب اليمن في ست سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وكيل وزارة العمل يتفقـد أقسام الهيئات التابعة للوزارة في محافظة نينوى

وكيل وزارة العمل يتفقـد أقسام الهيئات التابعة للوزارة في محافظة نينوى

بنك القدس ووزارة شؤون القدس يبحثان سبل التعاون

بنك القدس ووزارة شؤون القدس يبحثان سبل التعاون

مجلس الإفتاء الأعلى يندد بالمخطط التطرفي الرسمي لاقتحام الأقصى طيلة أيام رمضان

مجلس الإفتاء الأعلى يندد بالمخطط التطرفي الرسمي لاقتحام الأقصى طيلة أيام رمضان

السجن المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد

السجن المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد

&#34;الخارجية&#34;: ديمقراطية إسرائيل المزعومة تُسخّر جيشها لمنع طلبة اللبن من الالتحاق بمدارسهم

"الخارجية": ديمقراطية إسرائيل المزعومة تُسخّر جيشها لمنع طلبة اللبن من الالتحاق بمدارسهم

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 3 أسرى

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 3 أسرى

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من قوات الاحتلال

منوعات

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

بالأحمر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

شاهد: احتضان محمد عبده لأصالة نصري يشعل السوشيال ميديا

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

في أحدث ظهور لها.. زوجة وائل جسار تصدم الجميع بجمالها

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

هل أصبح جداً.. ظهور راغب علامة وهو يحتضن طفل رضيع

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

شاهد: أسيل عمران تبهر الجميع بهذه الإطلالة الملوكية

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

عربي

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة في ولاية البليدة

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

السفارة السعودية في واشنطن تعلن إغلاق مقرها لمدة ليومين

السفارة السعودية في واشنطن تعلن إغلاق مقرها لمدة ليومين

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو