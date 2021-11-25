هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 3 أسرى

واحتجاجا على ذلك شرع الأسير مازن بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أول يوم لاعتقاله، حيث انه مضرب عن الطعام منذ 28 يوما.



وذكر الأسير من خلال محامي الهيئة ، بأن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح لحظة اعتقاله، حيث انه ما زال يعاني من الآم وأوجاع نتيجة ذلك الاعتداء ، في حين لم يسمح له بالذهاب الى الطبيب او المستشفى على الرغم من مطالبته للمحققين بذلك.



وفي ذات السياق يواصل الأسيرين هشام أبو هواش و لؤي الأشقر معركة الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث دخل أبو هواش يومه 101 بالإضراب، في حين دخل الأشقر يومه ال 46.



علما ان هناك قرابة ال 60 اسيرا خاضوا إضرابات عن الطعام معظمها رفضا للاعتقال الإداري الظالم بحقهم، في الوقت الذي نطالب فيه كافة المؤسسات الإنسانية والمنظمات الدولية والصليب الأحمر بالقيام بدورهم اتجاه هذه القضية الإنسانية العادلة، والتصدي لسياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، على ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الى 3 أسرى، بعد انضمام الأسير ( نضال مازن بلوط/ الخليل) الى الأسيرين هشام أبو هواش و لؤي الأشقر.واعتقل بلوط بتاريخ 29/10/2021 ، حيث تم نقله فيما بعد الى عسقلان ثم الى تحقيق وزنازين سجن عوفر، وقد وجهت له مخابرات الاحتلال العديد من الاتهامات دون وجود أي دليل على ذلك، وخضع لتحقيق مطول بشكل متواصل لمدة 20 ساعةيوميا في اول أسبوع اعتقال له، كما هدده المحققين بتحويله الى الاعتقال الإداري.