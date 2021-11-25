دولي

مصرع ستة على الأقل وفقدان العشرات في حادث انهيار منجم في سيبيريا

مصرع ستة على الأقل وفقدان العشرات في حادث انهيار منجم في سيبيريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم،  وفُقد العشرات، اليوم الخميس، جراء انهيار داخل منجم في سيبيريا، فيما لا تزال الطواقم المختصة تعمل على انقاذهم.

وقال الوزير الروسي لحالات الطوارئ: "إن عمليات الانقاذ في منجم ليستفياينايا متواصلة، تمّ إنقاذ 237 شخصًا وجُرح 45 شخصًا"، وفق ما قل موقع (فرانس 24)، مضيفاً: "لا يزال 49 شخصًا عالقين في المنجم. وتعمل فرق الوزارة على الأرض".

وأفاد إعلام حاكم منطقة كيميروفو سيرغي تسيفيليف التي يقع المنجم فيها، أن 43 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، بينهم اثنان في "حالة حرجة" وأن "وزارة حالات الطوارئ تلقّت تنبيهًا عند الساعة 9,07 بشأن دخان يتصاعد من منجم ليستفياينايا في مدينة غراموتينو".

ولم تُعرف الأسباب الدقيقة لوقوع الحادث على الفور، وبحسب المصدر نفسه، توجه 11 فريق انقاذ متخصص من الوزارة إلى مكان الحادثة بانتظار فرق إضافية ستصل لاحقًا، فضلاً عن مروحية تقلّ أطبّاء.

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