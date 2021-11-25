وزير الأشغال: 2.1 مليون دولار تمويل إضافي من الكويت لمشاريع في غزة





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الخميس، عن تمويل إضافي من دولة الكويت الشقيق مخصصة لمشاريع إعادة اعمار وتنمية في المحافظات الجنوبية.وأوضح في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، أنه تمّ تلقي تمويل إضافي من الكويت بقيمة 2.1 مليون دولار، والتي شملت مشاريع البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية والصحة.وتقدم زيارة باسم الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة والشعب الفلسطيني بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وكذلك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعمهم المستمر للشعب الفلسطيني في جميع المجالات الوطنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية.كما وشكر الفريق الوطني لإعادة الاعمار والمكتب الاستشاري الكويتي العبد هادي.