شؤون فلسطينية

"أبو الرب" يستنكر قيام الاحتلال بوضع "شمعداناً" على سطح مسجد النبي صموئيل

"أبو الرب" يستنكر قيام الاحتلال بوضع "شمعداناً" على سطح مسجد النبي صموئيل
وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب
رام الله - دنيا الوطن
استنكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع شمعدان مضيء على سطح مسجد النبي صموئيل فجر اليوم .

وبين أبو الرب خطورة الانتهاكات الإسرائيلية على هذا المسجد والتي تجري بشكل مكثف وتأتي في سياق التعرض لحرمة المسجد وقدسيته مؤكدا رفضه لأي تدخل إسرائيلي في شؤون المقدسات الإسلامية.

وأوضح أبو الرب ان هذا المسجد تعرض لسلسلة من الاعتداءات السابقة من حرق وتكسير ومنع الاذان وخلع لمكبرات الصوت   وتعرض المصلين الى الضرب المستمر من قبل المستوطنين  بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإحاطة المسجد بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة وإغلاق الطابق الثاني منه ومن ترميم الطابق الثالث وابقائه مهجورا.

وأشار إلى أن ان نية الاحتلال تهدف الى تحويل هذا المسجد إلى مكان اثري وسياحي وحدائق وطنية، وأن وجود رجال أمن تابعين للاحتلال على مدخل المسجد لتفتيش الداخلين للصلاة فيه وإحكام السيطرة على المسجد والطرق المؤدية إليه ومنع الأوقاف من إعادة ترميم المسجد ما هي إلا سلسلة من حلقات التهويد وطمس المعالم الإسلامية الموجودة فيه .

وأفاد أبو الرب بأن المكان المغتصب أسفل المسجد هو عبارة عن مغارة يوجد بها مقام وجميع الانتهاكات مستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي وما زالت حتى الان، وكان آخرها القيام بحفريات حول المسجد والساحات الغربية منه .

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بصمود أبناء القرية في الاستمرار في أداء الصلوات بمسجد ومقام النبي صموئيل وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

ونوه أبو الرب أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل من أجل حمايتها والدفاع عنها، مطالباً المؤسسات الحقوقية والثقافية الدولية إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المسجد وجملة المقدسات الإسلامية .

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