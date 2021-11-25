دولي

"الصحة العالمية": اللقاحات تقلّل انتقال فيروس (كورونا) بنسبة 40%

"الصحة العالمية": اللقاحات تقلّل انتقال فيروس (كورونا) بنسبة 40%
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية إن لقاحات فيروس (كورونا) تقلل بنحو 40% انتقال المتحورة دلتا المهيمنة حتى اللحزة في العالم، محذرةً من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

ودعا تيدروس أدهانو، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط الفيروس التاجي ونشره، بحسب ما جاء على موقع قناة (الجزيرة).

و أشار تيدروس أدهانو إلى تسجيل أكثر من 60% من الإصابات والوفيات في أوروبا الأسبوع الماضي، مؤكدأ أن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية والعاملين بها.

وقال: "نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون إلى اتباع أي اجراءات وقائية".

وأكد على أن اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى، لافتاً إلى أن اللقاحات قللت من انتقال العدوى بنحو 60% لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 40% بعد ظهور المتحورة (دلتا).

وأصبحت متحورة (دلتا) التي تنتشر بشكل أسرع هي المهيمنة الآن في جميع أنحاء العالم، بعدما ازاحت جميع المتحورات الأخرى والسلالة الأصلية.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية على أن الفرد إذا تلقى اللقاح فسيكون أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة والوفاة، لكن لا يزال معرضاً لخطر الإصابة بالعدوى وإصابة الآخرين.

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