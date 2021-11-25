مباحثات بين الأردن وتركيا بشأن تعزيز العلاقات الأمنية

مازن الفرايه

رام الله - دنيا الوطناجتمعوزير الداخلية الأردني، في مدينة إسطنبول التركية، أمس الأربعاء، بظيره التركي سليمان صويلو، جاء ذلك على هامش اجتماعات منظمة الإنتربول التي يشارك بها الأردن.وتضمن اللقاء سبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ، خاصة في مجال مكافحة (الإرهاب) والجريمة، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمسؤوليات الملقاة على عاتق البلدين جراء استضافتهما لإعداد كبيرة منهم، وفق (المملكة).وقال وزير الداخلية الأردني، خلال اللقاء: " على أهمية متانة وعمق العلاقات الأردنية التركية والتي أرسى دعائمها القيادتان الحكيمتان للبلدين في شتى المجالات"، مؤكداً على ضرورة المضي قدما في البناء عليها ودعمها وتعزيزها خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية وبما يحقق مصالحهما المشتركة.وأضاف الفرايه: "أن الأردن تعرض عبر تاريخه إلى موجات عديدة من اللجوء، شكلت ضغطاً كبيرا على موارده وامكاناته المحدودة"، لافتاً إلى أن أزمة اللجوء السوري فرضت عبئا كبيرا على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية والأمنية في المملكة، ما يستدعي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأردن حتى يتمكن من أداء رسالته الإنسانية تجاه اللاجئين نيابة عن العالم أجمع.بدوره، أكد وزير الداخلية التركية على حرص بلاده على تمتين التعاون الثنائي بين البلدين وفتح مجالات أوسع لتعزيز العلاقات القائمة بينهما وخاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إدامة التواصل والتنسيق حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى الاستمرار في بذل الجهود اللازمة للتصدي للإرهاب والجريمة بشتى أنواعها.