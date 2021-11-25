شؤون فلسطينية

وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 636 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 110 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 186772 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1453 حالة، وإجمالي المتعافين 183680 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1639 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 55 حالة، من بينها 40 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 502015 شخصا.

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