شؤون فلسطينية

المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة بغزة، 43 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين عشر مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتين لسبع مركبات غير قانونية (بودي)، إلى جانب 23 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، وثلاث مخالفات قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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