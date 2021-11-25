كوريا الشمالية تحكم على مواطن بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"





ووفقاً للقانون الكوري الشمالي الذي تم تبنيه في عام 2020، سيتم إطلاق النار على الطالب، فيما حكم على صديقه الذي اشترى النسخة بالسجن المؤبد، أما الطلاب الستة الذين تم القبض عليهم وهم يشاهدون المسلسل حُكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.





وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات الكورية الشمالية (الديمقراطية) القانون الجديد الذي صدر في 2020.









رام الله - دنيا الوطنحكمت السلطات في كوريا الشمالية (الديمقراطية) على مواطن كوري بالإعدام بسبب المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي "لعبة الحبار".حسب إذاعة آسيا الحرة (RFA)، فقد ثبت على الطالب أنه قام بشكل غير قانوني بتهريب نسخة رقمية من المسلسل التلفزيوني الشهير إلى كوريا الديمقراطية عن طريق فلاشة وبيعها لصديق، وتم كشف الواقعة عندما تم القبض على العديد من الطلاب وهم يشاهدون المسلسل.