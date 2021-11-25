الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا من الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 21 مواطنا من محافظات الضفة.ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من بلدة العيسوية، وهم: محمد المصري، ومحمد عوني عطية، ومحمد شريتح، ومحمود سعدي الرجبي، ومحمد نعاجي، ولؤي أشرف محمود، ومحمد وليد محمود، وأحمد هيثم محمود، ومحمد هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، وإسلام يوسف عبيد.كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمد ورائد، نجلي الشهيد روبين عبد الرحمن زايد من مخيم قلنديا للاجئين.ومن طوباس، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حامد مسلماني، بعد أن داهمت منزله في المدينة.ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدة صوريف، وهم: أحمد اسماعيل غنيمات، وخالد القدسي غنيمات، وعلي سميح غنيمات، ومصعب الهور.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، المواطن علاء الطشطوش من المنطقة الغربية من المدينة، ويوسف حمدان صالح من بلدة عصيرة القبلية.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر عادل شواهنة (28 عاما).