الكنيست يدرج الأقصى ضمن رحلات المدارس الإسرائيلية لأول مرة منذ عام 67

رام الله - دنيا الوطنأوصت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، صباح اليوم الخميس، إلى وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس في العام 1967ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، قالت اللجنة في مجمل توصياتها: "إن تاريخ جبل الهيكل وأهميته في الثقافة والتاريخ اليهودي لم يتم دراستهما بشكل صحيح".ودعت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إلى إدخال موضوع جبل الهيكل والهيكل في الامتحانات وشهادة الثانوية البجروت، والتشديد على تدريس تراث الهيكل في المدارس، وتشجيع وزيادة الزيارات الطلابية والرحلات المدرسية.