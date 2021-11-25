وزارتا "التعليم العالي والتربية" تطلقان فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة





رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة من حرم جامعة النجاح الوطنية تحت عنوان "يوم في الجامعة.. اختر تخصصك لترسم مستقبلك"، وذلك برعاية من شركة جوّال.وشارك في إطلاق الفعاليات رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، ومدير دائرة الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية بشار عينبوسي، ونائب رئيس جامعة النجاح لشؤون التخطيط والتطوير والجودة نضال دويكات، إذ تم إطلاق الفعاليات التي تستمر على مدار يومين بمشاركة 24 مؤسسة تعليم عالٍ، وأكثر من 2500 من طلبة الثانوية العامة موزعين على مديريات تربية نابلس وجنوب نابلس وطوباس وطولكرم.وفي كلمته نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس؛ أشاد هودلي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي المستضيفة ومشاركتها في الإعداد والتجهيز لهذه الفعاليات، بالتكامل مع جهود الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة في "التربية"، مشيراً إلى أهمية هذه الأيام في تعريف الطلبة بمؤسسات التعليم العالي وتخصصاتها وأسس القبول والمنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.من جهته، قال عينبوسي: "إن الإرشاد التربوي عملية مهنية متطورة لها قيم ومفاهيم وأغراض محددة وواضحة، لافتاً إلى أن طواقم الإرشاد في وزارة التربية تعمل على عدد من البرامج والنشاطات المهمة التي تسهم في توجيه الطلبة نحو التخطيط السليم لاجتياز الثانوية العامة، وتحفيز الطلبة لاختيار المسارات المهنية والتقنية وفق قدراتهم واهتماماتهم بما يتواءم وحاجة سوق العمل".بدوره، شدّد دويكات على أهمية هذه الفعاليات لتعريف طلبة الثانوية العامة بجامعة النجاح ومؤسسات التعليم العالي الأخرى وبرامجها المتنوعة، داعياً الطلبة لاختيار التخصص الأنسب لهم بما يُحدّد مستقبلهم، مشيداً بجهود وزارتي التعليم العالي والتربية ودعم شركة جوال لإنجاح هذا الحدث المهم.وفي كلمة لها نيابةً عن الطلبة المشاركين؛ قالت الطالبة نور لحلوح: "إن هذه الفعاليات تلبي الاحتياجات الحقيقية للطلبة، وتسهل لهم المعرفة بالجامعات والكليات الفلسطينية في يومٍ واحد، معبرةً عن سعادتها بالشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص التي تجسّدت بشكل حقيقي في هذه الفعاليات".وتشمل فعاليات الأيام الإرشادية زاوية خاصة لجميع مؤسسات التعليم العالي، تقوم من خلالها بتعريف الطلبة ببرامجها وتخصصاتها وأسس القبول الخاصة بكل جامعة أو كلية.وتنظم وزارة "التعليم العالي" بالشراكة مع وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي وشركة جوال، فعاليات الأيام الإرشادية بشكل سنوي، تستهدف من خلالها طلبة الثانوية العامة في كافة محافظات الوطن بهدف تعريفهم بنظام التعليم العالي والجامعات والكليات الفلسطينية والبرامج والتخصصات التي تطرحها، والمنح والقروض التي تقدمها "التعليم العالي" للطلبة.